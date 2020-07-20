Hakaretçi avukat Fidel Okan’a hukuk tokadı!

PARA CEZASI

Dosya daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Dava, Küçükçekmece 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Fidel Okan, 'Hakaret' suçundan bin 500 lira, 'tehdit' suçundan ise 500 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB)' hükmetti.

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DAHA ÖNCE DE SUÇ İŞLEDİ, HAGB KALDIRILDI

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına yapılan itiraz üzerine dosya Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti önüne geldi. Mahkeme, Fidel Okan hakkında verilen HAGB kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme kararında, Fidel Okan'ın daha önceden işlediği bir hakaret suçu olduğunu, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen bu cezanın HAGB yapıldığını kaydetti. Okan'ın denetim süresi içerisinde dosyaya konu suçu işlediği, bu nedenle de Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması cihetine gidilemeyeceği belirtildi.