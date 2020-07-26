Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/YPG'den hain tuzak! 5 masum sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldığını açıkladı.
5 MASUM SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
MSB, "İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." açıklamasında bulundu.
Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/yREulw5s6P— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2020
PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş