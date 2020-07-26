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haberi | Terör örgütü /'den hain tuzak! 5 masum sivil hayatını kaybetti

haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü /, bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları ’yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." açıklamasında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 26.7.2020 10:55 Son Güncelleme: 26.7.2020 10:58 ABONE OL
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/YPG'den hain tuzak! 5 masum sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldığını açıkladı.

5 MASUM SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

MSB, "İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." açıklamasında bulundu.

PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş

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Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/YPG'den hain tuzak! 5 masum sivil hayatını kaybetti
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