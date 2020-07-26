Son dakika haberi | Terör örgütü PKK/YPG'den hain tuzak! 5 masum sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamına kastetmek için yine masum sivilleri hedef aldığını açıkladı.

5 MASUM SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

MSB, "İnsanlık düşmanı teröristler Resulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." açıklamasında bulundu.

PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi

Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş