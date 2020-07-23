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terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta ele geçirildi

’de yürütülen Yıldırım-2 kapsamında Yüksekova ilçesinde /KCK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta madde ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 19:06 Son Güncelleme: 23.7.2020 19:16 ABONE OL
PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "23 Temmuz 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan 1 adet sığınak içerisinde; 10 kilo 40 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 9 adet gazlı ocak, 4 adet plastik leğen, 1 adet kazan, 3 adet tüp hortumu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi
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