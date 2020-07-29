Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower uçak gemisi muharebe grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de değiz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Son dakika haberi: MSB duyurdu: Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak gerçekleştirdi | Video

MSB yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimleri icra edildi." dedi.

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