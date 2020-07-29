Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | MSB duyurdu: Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak gerçekleştirdi...

haberi | MSB duyurdu: Türkiye ve ABD 'de ortak gerçekleştirdi...

'ndan açıklaması geldi. MSB, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi." dedi.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 14:45 Son Güncelleme: 29.7.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika haberi | MSB duyurdu: Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak gerçekleştirdi...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower uçak gemisi muharebe grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de değiz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Son dakika haberi: MSB duyurdu: Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak gerçekleştirdi | Video

MSB yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de Deniz Eğitimleri icra edildi." dedi.

Son dakika | Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı
Son dakika! "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu"nu başladı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | MSB duyurdu: Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak gerçekleştirdi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA