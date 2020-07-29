Son dakika haberi: MSB duyurdu: Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak gerçekleştirdi | Video
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Doğu Akdeniz açıklaması geldi. MSB, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi." dedi.