Son dakika: İBB’den Halk TV’ye rant kapısı! İhaleyi yandaşa verdi

Son dakika haberi... CHP yandaşı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na bu kez CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin rant kapılarını açtığı ortaya çıktı.

HALK TV PATRONUNA MASKE İHALESİ

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ü fırsat bilen CHP'li belediyeler Halk TV'nin patronuna maske ihalesi verdi. 'Eşe, dosta ihale yok' şeklinde açıklamalarıyla çelişen hareketin ardından Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.

İZMİR VE BOLU'YA DA MASKE

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li İzmir ve Bolu Belediyeleri'nin de Cafer Mahiroğlu'na maske ihalesi verdiği biliniyor.

İŞTE O BELGELER

İmamoğlu bunu da yaptı! 15 Temmuz Derneği ile protokolü iptal etti

İmamoğlu’na yönetici dayanmıyor! Yeni Genel Sekreteri’ni CHP’liler ‘yolsuzlukla’ suçlamış