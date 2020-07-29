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: ’den ’ye rant kapısı! İhaleyi yandaşa verdi

haberi: ’li ve ’nin patronuna rant kapılarını açtığı ortaya çıktı. Halk TV’nin patronu ’na CHP’li ve Kadıköy’ün maske ihalesi verdiği belirlendi. ‘Eşe, dosta ihale yok’ şeklinde açıklamalarıyla çelişen hareketin ardından ’na tepki yağdı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:59 Son Güncelleme: 29.7.2020 12:05 ABONE OL
Son dakika: İBB’den Halk TV’ye rant kapısı! İhaleyi yandaşa verdi

Son dakika haberi... CHP yandaşı Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'na bu kez CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin rant kapılarını açtığı ortaya çıktı.

HALK TV PATRONUNA MASKE İHALESİ

Çin'den tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'ü fırsat bilen CHP'li belediyeler Halk TV'nin patronuna maske ihalesi verdi. 'Eşe, dosta ihale yok' şeklinde açıklamalarıyla çelişen hareketin ardından Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.

İZMİR VE BOLU'YA DA MASKE

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP'li İzmir ve Bolu Belediyeleri'nin de Cafer Mahiroğlu'na maske ihalesi verdiği biliniyor.

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Son dakika: İBB’den Halk TV’ye rant kapısı! İhaleyi yandaşa verdi
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