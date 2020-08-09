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yol haritasını perşembe açıklayacak

Yeni parti kuracağı konuşulan CHP Yalovw Milletvekili ’den son dakika haberi geldi. İnce’nin perşembe günü ssat 11.00’de Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını açıklayacağı belirtildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 9.8.2020 12:14 Son Güncelleme: 9.8.2020 12:16 ABONE OL
Muharrem İnce yol haritasını perşembe açıklayacak

Parti kuracağı iddiaları siyaset gündemine oturan Muharrem İnce "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum" demişti.

PERŞEMBE AÇIKLAMA YAPACAK

Nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Muharrem İnce'den önemli bir son dakika haberi geldi. İnce'nin beklenen yol haritasını perşembe günü açıklayacağı öğrenildi. CHP'li İnce'nin Perşembe 11.00'de Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı yaparak siyasette bundan sonra adımlarını kamuoyu ile paylaşacağı kaydedildi.

CHP yönetimi tarafından bölücülükle suçlandığı belirtilen Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu ve ekibine cevap gelmişti. İnce attığı tweette "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise cevap olarak,"Bizi bölmek parçalamak isteyecekler ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. CHP Türkiye cumhuriyetinin kalesidir. İnsanca hakça bir düzeni bu ülkeye getirinceye kadar mücadele eden bir siyasi partiyiz. Ahlaklı bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla Türkiye coğrafyasına dağılıp bunları anlatma mecburiyetindesiniz.

Bireysel çıkarlar, bireysel hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır. İster sıradan üyesi ol, istersen genel başkanı ol. Memleket bu haldeyken başka bir şey sorulamaz. Her birimizin tek tek Türkiye coğrafyasında çalışıp halka umut vermesi gerekli."demişti.

Muharrem İnce ve muhalefet sevmeyen muhalefet

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Muharrem İnce yol haritasını perşembe açıklayacak
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