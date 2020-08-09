Muharrem İnce için CHP eski genel başkanları devrede! İnce yol haritasını perşembe günü açıklayacak | Video
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CHP'de Muharrem İnce için Deniz Baykal'ın ardından, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin de devreye girdi. CHP'nin eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Öte yandan İnce’nin perşembe günü ssat 11.00’de Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenleyerek yol haritasını açıklayacağı belirtildi.