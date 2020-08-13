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: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'nin 19. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'nin 19. kuruluş yıldönümüne ilişkin bir mesaj geldi. Bakan Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "19 yıldır; bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir" dedi.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 17:48 Son Güncelleme: 13.8.2020 18:11 ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj

Son dakika haberi... Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren "Erdemliler Hareketi"nin imzasıyla kurulan AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bırakarak, 19. yılına girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümüne ilişkin Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Bakan Berat Albayrak, "19 yıldır; bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir" dedi. Bakan Albayrak paylaşımında #AkSevda19Yaşında etiketini kullandı.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümüne ilişkin mesaj
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