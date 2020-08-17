Ayder geleceğe yemyeşil bir miras olarak kalacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize Çamlıhemşin'e bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Yürüyerek, Ayder Yaylası'na çıkan Erdoğan, selamladığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Başkan Erdoğan burada gazetecilere yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi;

Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda | Video

Ayder'de çok güzel bir gelişme gördük. Halkın da memnuniyetini bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun oldum. Hedefimiz inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, altyapısıyla, konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla herşeyiyle turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak.

Havalimanının bitişi ile Ayder'e gidiş gelişler gerek yurt içi gerek yurt dışı çok daha fazlalaşacak. Bu arada kayak turizmine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bütün bunlarla beraber bir kollektif anlayışı takip edeceğiz.



Uzungöl de bizim için özellikle Trabzon bölgesinde ciddi bir çekim alanımız. Orada da çalışmalar başladı. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgal. Kimse kusura bakmasın. Bunların yıkımı muhakkak olacak. "Ayder Yenileme ve Koruma Projesi" kapsamında Ayder'de 21 bin 614 metrekarelik alan "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi. 13 kilometre uzunluğunda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı. Elektrik hattı yer altına alındı. Yerel mimari esaslı konaklama birimleri yapılacak. Ayder'e araçla giriş yasaklanacak. Otoparklar yerin altında olacak. Böylece geleceğe yemyeşil bir miras bırakılmış olacak.

Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu | Video

HAŞLANMIŞ MISIR ALDI GAZETECİLERE İKRAM ETTİ

Başkan Erdoğan, yol kenarında haşlanmış mısır satan vatandaştan mısır satın aldı. Bir süre sohbet ettiği satıcıya 400 lira veren Erdoğan kendisini takip eden gazetecilere mısır ikram etti. Erdoğan'ın bal da aldığı Emine Çolak "Duracağını tahmin etmemiştim ama durdu, çok sevindim. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. 'Biz altı kardeşiz ama benim iki çocuğum oldu' dedim. Yanında bulunan herkese mısır ısmarladı. Çok heyecanlandım. Mısırımızı, Ayderimizin meşhur balını ikram ettim" dedi.



'BABA OCAĞINDA OLMAKTAN DAHA GÜZEL BİR DUYGU VAR MI...'

Bir gazetecinin "Baba ocağında olmak nasıl bir duygu?" sorusuna Erdoğan, "Ondan daha güzeli olur mu? Allah rahmet etsin" karşılığını verdi.



KAHVE MOLASI

Başkan Erdoğan, bir kafede kendisine ikram edilen kahveyi içti. Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da eşlik etti. Erdoğan kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları çiçekler arasından selamladı.



SİGARA BIRAKMA SÖZÜNÜ ALDI

Başkan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlarken karşılaştığı bir vatandaşın paketini alarak, sigarayı bırakma sözü aldı.