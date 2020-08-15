Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

YATIRIM BEDELİ 525 MİLYON TL OLAN 33 KALEM ESER AÇILIYOR

Rize'ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. Ve bundan sonra da inşallah inşaatı başlayacak. Rize'ye 20 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık.

'ÇAY ÇARŞISI' PROJESİ

Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'Çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız. Memleketimize kazandıracağımız şehir hastanemizin proje çalışmaları devam ediyor. Deniz üzerine inşaa ettiğimiz ikinci havalimanımız olan Rize-Artvin havalimanının yapımına yoğun bir şekilde devam ediyoruz.

Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken, 2019'da alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık. Rize'de hemşehrilerimizi taşkınlardan korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Halen 21 tesiste inşaa çalışması sürüyor. Milletimiz hizmete bakıyor, yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan ile iftira ile milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede çıkmaktadır.

Biz şu anda milletimizi ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da haklarımızı korumaya odaklandık. Bir yerde sorun varsa orada ona çözüm aramak boynumuzun borcudur.