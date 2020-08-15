Başkan Erdoğan Rize'de konuştu: "Bedeli 525 milyon lira olan toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz" | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rize'ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. Ve bundan sonra da inşallah inşaatı başlayacak. Rize'ye 20 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık." dedi.

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rize'ye elimiz boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. Ve bundan sonra da inşallah inşaatı başlayacak. Rize'ye 20 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık." dedi.