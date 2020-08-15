Başkan Erdoğan Rize'de toplu açılış törenine katıldı: "Yarınlar, bugünlerden daha güzel olacak | Video
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