Son dakika: Bakan Albayrak'tan Ayşe Hümeyra Ökten paylaşımı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vefat eden Ayşe Hümeyra Ökten için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Ayşe Hümeyra Ökten Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

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