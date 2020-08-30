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Son dakika: Bakan Albayrak'tan paylaşımı

Son dakika haberleri... Bakan Albayrak: Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah’tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 21:49 Son Güncelleme: 30.8.2020 21:55 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan Ayşe Hümeyra Ökten paylaşımı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vefat eden Ayşe Hümeyra Ökten için bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Ayşe Hümeyra Ökten Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan Ayşe Hümeyra Ökten paylaşımı
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