Kılıçdaroğlu'ndan skandal ifadeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de milli çıkarları için verdiği mücadeleye ilişkin skandal ifadeler kullandı.Doğu Akdeniz'de meşru haklar ve hidrokarbon kaynakları için yürütülen etkili dış politikayı ve Türkiye'nin milli çıkarları için atılan adımları eleştiren Kılıçdaroğlu, sapla samanı birbirine karıştırdı. Türkiye'nin bölgedeki enerji kaynakları üzerindeki haklarını çiğnetmediği için Yunanistan ve destekçisi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz'de oluşturulan gerginliğin 'Mavi Marmara' olayıyla başladığını iddia etti. "Bozulma Akdeniz'den vatandaşları tekneye bindirip İsrail'e göndermekle başladı" diyen Kılıçdaroğlu, milli menfaatler konusundaki 'vizyonsuz' tavrını da bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'ye uluslararası arenada yapılan haksızlığa karşı hiçbir söz söylemeyen Kılıçdaroğlu, "Uluslarası hukuk bakımından en haklı olduğumuz konuda bile yalnız kaldık" diyerek bunun sebebini hükümete yıkmaya çalıştı.Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunun ikinci kaynağı olarak Mısır'la ilişkileri gösteren Kılıçdaroğlu, daha önce olduğu gibi yine darbeci Sisi'yle masaya oturulması gerektiğini savundu. "Mısır'la barışın dediğimde darbeci dediler. İhvan'ın logosunu kendi partilerinin logosu yaptılar. İhvan dediğiniz nedir? 'Sizin için PKK neyse bizim için İhvan odur' diyorlar. Neden İhvan'ı destekliyorsun" diyen Kılıçdaroğlu, teröre bulaşmamış eline silah almamış olan Müslüman Kardeşler ile eli kanlı terör örgütü PKK'yı bir tuttu.Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusundaki tartışmayı da yine ucu açık ifadelerle geçiştirmeye çalıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasının mümkün olmadığını söylemesine rağmen Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olmayacağını söyleyemedi. Kılıçdaroğlu, "Absürt bir tartışma. Bir ittifakın bir parçasıyız. Bir mutabakat sağlayacağız ki bu ilkelerin gereğini yapacak olan kişiyi ve kişileri seçelim" dedi.