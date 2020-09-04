DEAŞ’ın sözde emirine yakın 11 şüpheli yakalandı! Tutuklanmaları talep edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.



DEAŞ’ın sözde emirine yakın 11 şüpheli yakalandı | Video

Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı civarında örgüt adına keşif yaptığı ve eylem hazırlığında bulunduğu belirlenen Hüseyin Sağır isimli şahıs, 15 Ağustos günü Küçükçekmece ilçesinde kaldığı otele düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 18 Ağustos günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet şarjör, 150 adet fişek ele geçirilmişti.

Çalışmaların devamında Hüseyin Sağır isimli şahsa eylem talimatı verdiği tespit edilen örgütün sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden isimli şahıs da yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.



Yapılan araştırmalar neticesinde örgüt içerisinde Mahmut Özden isimli şahsa bağlı olarak faaliyet yürüttükleri ve örgüt adına sansasyonel eylem hazırlığı içinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik 1 Eylül günü İstanbul merkezli Adana, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda H.Ö, T.K, A.S, K.Y, A.P, M.B, R.I, A.A, Ö.B, H.C. ve A.F. isimli 11 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan 11 şüpheli şahıs bugün "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan adli makamlara sevk edildi.



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Güvenlik kaynakları: Terör örgütü DEAŞ istihbarat örgütlerinin kontrolünde

DEAŞ propagandası yapan şüpheli yakalandı