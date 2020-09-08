2023 adayımız Erdoğan’dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır" dedi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti:Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi ise bu amaç doğrultusunda sonuna kadar çalışacak, milletimizin tertemiz iradesinden ilhamını alarak gereğini şimdiden tam ve eksiksiz şekilde ifa edecektir.Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tehlikeli cepheleşme, Türkiye'nin çevresini saran mütecaviz ve müstevli cendere günden güne karmaşıklaşmaktadır. Artan gerilim ve tacizlere rağmen, Türkiye tarihsel çıkarlarını, egemenlik haklarını, milli güvenliğini muhafazayla birlikte müdafaa etme azim ve kararlılığındadır. Bu konuda en küçük gevşeme ve tavize fırsat verilmemektedir.Freni iyice boşalan Yunanistan'ın muhtemel bir felakete açıkça hizmet ettiği, hatta davetiye çıkardığı anlaşılmaktadır. ANKARA