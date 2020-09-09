Selçuk Bayraktar heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu: Akıncı TİHA sahne alacak

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayraktar AKINCI, Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı. Artık göreve bir adım daha yakın...Semalarımızda Hür ve Özgür!" ifadelerini kullandı.

Bayraktar AKINCI Kritik Tasarım Gözden Geçirme Toplantısı'nda Kritik Tasarım onayını aldı | Video

AKINCI TİHA SAVAŞ UÇAKLARININ YÜKÜNÜ ALACAK

AKINCI TİHA savaş uçaklarının yükünü alacakABONE OLYerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, savaş uçaklarının yükünü almaya hazırlanıyor. AKINCI TİHA, faydalı yük operatörünün insan gözüyle dahi tespit edemediği kara hedeflerini tespit edebilecek.

1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip

Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Taarruzi İnsansız Hava Aracı sistemi olarak dikkat çekiyor.

Bayraktar AKINCI TİHA, 2x220 HP, 2x450 HP ve 2x750 HP güce sahip üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.