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Haberler Ekonomi Haberleri Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA, 2021'de göreve başlayacak

müjdeyi verdi: , 2021'de göreve başlayacak

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), 2021 yılında göreve başlayacak. Baykar Teknik Müdürü , ''Akıncı inşallah 2021'de göreve başlayacak. İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı'yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da hali hazırda devam ediyor. İnşallah 2021'de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde'' dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.9.2020 08:52 Son Güncelleme: 5.9.2020 09:07 ABONE OL
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Akıncı TİHA o tarihte göreve başlıyor...

Tuz Gölü'nde yapılan TEKNOFEST Roket Yarışması'nda incelemede bulunan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü , Baykar tarafından yapılan Bayraktar 'nın 2021 yılında göreve başlayacağı müjdesini verdi. Bayraktar şunları söyledi:

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Akıncı TİHA o tarihte göreve başlıyor...

''Akıncı inşallah 2021'de göreve başlayacak. İkinci prototipi bitti. Biz şu an üçüncü prototipini ve seri imalat ürünü olan Akıncı'yı üretiyoruz. Geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Kalifikasyon ve test uçuşları da hali hazırda devam ediyor. İnşallah 2021'de teslimatı sonrası göreve başlaması mümkün olacaktır. Hedefimiz bu yönde.''

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Akıncı TİHA o tarihte göreve başlıyor...

KENDİ SINIFINDA HİÇBİR İNSANSIZ HAVA ARACINDA OLMAYAN ÖZELLİKLERE SAHİP

, Bayraktar 'nın kendi sınıfında hiçbir insansız hava aracında olmayan özelliklere sahip olduğunu belirtti. Bayraktar, ''Akıncı'ya kendi sınıfında neredeyse hiçbir insansız hava aracında olmayan özellikler bırakılacak. Bütün bunlar milli savunma sanayimizin ekosistemi sayesinde olacak. Bugün burada roket yarışmasını düzenleyen Roketsan, önemli mühimmatlarını füzesini geliştiriyor. TÜBİTAK SAGE farklı teknoloji sistemlerini geliştiriyor. Aselsan önündeki radarını yapıyor. Aslında bu da Teknofest gibi Akıncı da bir anlamda takım oyunu. Bütün alt sistemlerle birlikte o kabiliyetleri kazanacak. Bizim geliştirdiğimiz sistemler tümüyle otonom uçuş yönünde, yapay zeka bilgisayarları yönünde. Hava aracı, bir anlamda robot uçak. Mühimmat sistemleri ve elektronik kart sistemleri milli savunma sanayimizin eserleridir.'' dedi.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi! Akıncı TİHA o tarihte göreve başlıyor...

ürettikleri İHA'ların ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde olduğunu hem Ege hem de Akdeniz'de görev yapmaya devam ettiğini kaydetti.

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Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı TİHA, 2021'de göreve başlayacak
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