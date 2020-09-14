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Koronavirüse yakalanmıştı! Belediye Başkanı 'in durumunda flaş gelişme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Başkanı 'in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 14:49 Son Güncelleme: 14.9.2020 14:56 ABONE OL
Koronavirüse yakalanmıştı! Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunda flaş gelişme
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.



Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Başkan Muhittin Böcek’in testi negatif çıktı Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili açıklama! Corona tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı Böcek’in durumu iyiye gidiyor Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Böcek için kritik 24 saat Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

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Koronavirüse yakalanmıştı! Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunda flaş gelişme
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