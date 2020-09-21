Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hayırlı olsun

Yurt genelinde öğrencileri ve ailelerini okul heyecanı sararken okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yeni eğitim öğretim yılına istinaden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Eğitimli bir nesil, refah dolu bir geleceğin teminatıdır! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Sağlık ve başarı dolu bir dönem olsun inşaallah" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Gaziler Günü' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan baş sağlığı mesajı