Son dakika: İkinci baro için başvuru yapıldı...

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı.





İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, yaptığı açıklamada, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söyledi.

İstanbul 2 No'lu Baro için ilk adım atıldı | Video

Ceylan, imzalar teslim edildikten sonra yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini ifade etmişti.

Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, 2 bin 100 imzaya ulaştı! İstanbul’un 2. Barosu kuruldu

İstanbul’un 2. Barosu kuruldu: Hukukun Üstünlüğü Platformu çatısı altında bir araya gelen avukatlar, 2 bin 100 imzaya ulaştı