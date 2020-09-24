Son dakika: İkinci baro için başvuru yapıldı...

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.
7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı.
İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, yaptığı açıklamada, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söyledi.
İstanbul 2 No'lu Baro için ilk adım atıldı | Video
Ceylan, imzalar teslim edildikten sonra yetki aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 2 No'lu Baro'yu kurabileceklerini ifade etmişti.