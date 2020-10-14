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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AYM üyesinin paylaşımına ilişkin açıklama: Talihsiz bir paylaşımdı

Başkan Erdoğan AYM üyesi 'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada "Talihsiz bir paylaşımdı. Keşke yapmasaydı. Ona düşmezdi" dedi.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 13:37 Son Güncelleme: 14.10.2020 14:06 ABONE OL
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AYM üyesinin paylaşımına ilişkin açıklama: Talihsiz bir paylaşımdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "Talihsiz bir paylaşımdı. Keşke yapmasaydı. Ona düşmezdi" dedi.

SON DAKİKA: "TALİHSİZ BİR PAYLAŞIM! ONA DÜŞMEZDİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşmasını yaptıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan'a günün sıcak gündem maddesi AYM üyesinin darbe imalı "IŞIKLAR YANIYOR" paylaşımı soruldu.

Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında "Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin yapacağı bir şey değildi. Talihsiz bir paylaşım oldu. Keşke yapmasaydı. Ona düşmezdi" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin açıklama | Video

NE OLMUŞTU?

AYM üyesi Engin Yıldırım yaptığı bir paylaşımda AYM binasının fotoğrafını ve üzerinde 'IŞIKLAR YANIYOR' notunu paylaşmıştı.

Konuyla ilgili AYM'den yapılan son dakika açıklamasında da Engin Yıldırım'ın görüşlerine ilişkin bir değerlendirme ve yapılacak olağanüstü toplantıya ilişkin ifadeler yer aldı. AYM'nin açıklaması şu şekildeydi;

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AYM üyesinin paylaşımına ilişkin açıklama: Talihsiz bir paylaşımdı
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