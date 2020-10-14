SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AYM üyesinin paylaşımına ilişkin açıklama: Talihsiz bir paylaşımdı

Konuyla ilgili AYM'den yapılan son dakika açıklamasında da Engin Yıldırım'ın görüşlerine ilişkin bir değerlendirme ve yapılacak olağanüstü toplantıya ilişkin ifadeler yer aldı. AYM'nin açıklaması şu şekildeydi;

Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."