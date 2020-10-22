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: 'da hareketli saatler! Polisler İl Başkanlığı'nda...

haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin önünde oturma eylemi sürdürdüğü il binasında polislerce arama yapılıyor. Öte yandan Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:15 Son Güncelleme: 22.10.2020 13:37 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda...

Diyarbakır'dan bir son dakika haberi geldi. 1 yılı aşkın süredir Diyarbakırlı annelerin evlat nöbetini sürdürdüğü HDP İl Başkanlığı için emniyet güçleri harekete geçti.

Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda... | Video

Ekipler, HDP İl Başkanlığı'na girerek, arama kararını tebliğ etti. İçeride polis ekiplerinin aramaları sürüyor.

HDP YENİŞEHİR İLÇE EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Diyarbakır'da hareketli saatler sürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.

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Son dakika: Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda...
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