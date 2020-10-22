Son dakika: Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda...

Diyarbakır'dan bir son dakika haberi geldi. 1 yılı aşkın süredir Diyarbakırlı annelerin evlat nöbetini sürdürdüğü HDP İl Başkanlığı için emniyet güçleri harekete geçti.
Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda... | Video
Ekipler, HDP İl Başkanlığı'na girerek, arama kararını tebliğ etti. İçeride polis ekiplerinin aramaları sürüyor.
HDP YENİŞEHİR İLÇE EŞ BAŞKANLARI GÖZALTINDA
Diyarbakır'da hareketli saatler sürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da HDP Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
'Afrin'de emperyalist güçlerin tetikçilerini toprağa gömdük'CHP yöneticileri iktidara alternatif olmak konusunda hiç hevesli değiller Eski İYİ Parti Başkan Yardımcısı Taşkaya'dan A Haber'de flaş iddia! İYİ Parti ve HDP gizli anayasa planladı