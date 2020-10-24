Son dakika: İstanbul alarmda denetimler tam gaz

Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca önceki gün her 100 Kovid-19 hastasının 40'ının İstanbul'da olduğunu, megakentteki vaka sayısının salgının bir önceki merkezi başkent Ankara'da tespit edilen vakaların 5 katına çıktığını söyledi. Koca'nın açıklamaları, İstanbul'da ekipleri alarma geçirdi. Bakan Koca'nın "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" açıklamasıyla birlikte İstanbul Valiliği denetimleri artırdı. Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi yerlerde drone'larla maske-mesafe denetimi yapıldı. Maske takmayan turistler uyarıldı. İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurtlara yerleştirildi, 247 bin TL para cezası kesildi.
AİLE KAHVALTILARI YAPANLAR GİZLENEN TEMASLILAR VAKALARI ARTIRIYOR
Filyasyon
ekipleri, özellikle İstanbul'da son günlerde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi bulaşlardan kaynaklandığını vurguluyor. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, "İnsanlar AVM'lerden restoranlardan çekiniyor ama annesinde, akrabasında pazar kahvaltısında toplananlar, komşusunda gün için bir araya gelenler tehlike yok zannediyor. Komşularına aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik koca apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu. Bir de temaslılarını saklayanlar var. Size bir şey olmaz ama en yakın arkadaşınız yoğun bakımlık olabilir" dedi.
AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Türkiye'de
dün test yapılan
115 bin 979 kişiden
2 bin 165'ine
Kovid-19 tanısı
konulurken,
74 kişi hayatını
kaybetti. Toplam
vaka sayısı 357 bin 693, can kaybı 9
bin 658 oldu. İyileşen 1493 kişi ile
tedavisi tamamlananların
sayısı
311 bin 520 oldu.
Ağır hasta sayısı
ise 1648 olarak
açıklandı. Sağlık
Bakanı Fahrettin
Koca, "Ağır hasta
sayımızda artış devam ediyor" dedi.
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