Son dakika: İstanbul alarmda denetimler tam gaz

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Taksim Meydanı'nda drone ile maske denetimi

Filyasyon ekipleri tek tek tespit etti! İşte İstanbul'da vakaların artış nedeni...

SağlıkBakanı Fahrettin Koca önceki gün her 100 Kovid-19 hastasının 40'ının İstanbul'da olduğunu, megakentteki vaka sayısının salgının bir önceki merkezi başkent Ankara'da tespit edilen vakaların 5 katına çıktığını söyledi. Koca'nın açıklamaları, İstanbul'da ekipleri alarma geçirdi. Bakan Koca'nın "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" açıklamasıyla birlikte İstanbul Valiliği denetimleri artırdı. Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi yerlerde drone'larla maske-mesafe denetimi yapıldı. Maske takmayan turistler uyarıldı. İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurtlara yerleştirildi, 247 bin TL para cezası kesildi.Filyasyonekipleri, özellikle İstanbul'da son günlerde yeniden yükselişe geçen vaka sayılarındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi bulaşlardan kaynaklandığını vurguluyor. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, "İnsanlar AVM'lerden restoranlardan çekiniyor ama annesinde, akrabasında pazar kahvaltısında toplananlar, komşusunda gün için bir araya gelenler tehlike yok zannediyor. Komşularına aşure dağıtan bir teyze, 18 kişilik koca apartmanın izolasyona alınmasına neden oldu. Bir de temaslılarını saklayanlar var. Size bir şey olmaz ama en yakın arkadaşınız yoğun bakımlık olabilir" dedi.Türkiye'dedün test yapılan115 bin 979 kişiden2 bin 165'ineKovid-19 tanısıkonulurken,74 kişi hayatınıkaybetti. Toplamvaka sayısı 357 bin 693, can kaybı 9bin 658 oldu. İyileşen 1493 kişi iletedavisi tamamlananlarınsayısı311 bin 520 oldu.Ağır hasta sayısıise 1648 olarakaçıklandı. SağlıkBakanı FahrettinKoca, "Ağır hastasayımızda artış devam ediyor" dedi.