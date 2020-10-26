Avrupa'da müslümanlara yönelik ırkçılık neden arttı! A Haber'de önemli açıklamalar

A Haber Dış Haberler Editörü Eda Ulusoy, Ajans İçi programında Avrupa'nın İslam düşmanı siyasetçilerini deşifre etti. Ulusoy, Müslümanlar neden hedefte? sorusunu yanıtladı.

Avrupa'da Müslümanlar neden hedef haline geldi? | Video

İSLAM VE TÜRK DÜŞMANLIĞINDAN VAZGEÇMİYOR

Hollandalı faşist Geert Wilders, ilk olarak Türkiye'nin AB Üyeliğini desteklemesi nedeniyle 2004 yılında Hollanda Liberal Partisi'nden istifa etti.

Türk ve İslam düşmanlığını gözler önüne seren Wilders, "Hollanda'ya daha Faslı gelecek" vaadinden dolayı ayrımcılıktan hüküm giydi. Bunlarla da kalmayan faşist Hollandalı, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin milletin iradesi karşısında başarısız olmasından dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı.

Geert Wilders, Türkiye, Başkan Erdoğan ve İslam hakkında hakaret içeren açıklamalarına ara vermeden devam ediyor.

MARİNE LE PEN'DEN "CAMİLERİ KAPATIN" ÖNERİSİ

Fransa Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen de Türk ve İslam düşmanlığı her geçen gün artıran isimlerden.

Fransa'ya göçün sınırlandırılmasını isteyerek sahneye çıkan Le Pen, ülkedeki yabancıların sağlık ödemelerinin kendilerinin yapmasını da istedi.

Hedefini Türk ve İslam dünyasına çeviren Fransa Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen, Türkiye'nin AB Üyeliği'ne de karşı çıkıyor.

Le Pen yaptığı son açıklamada ise Fransa'da başörtüsünün yasaklanmasını, camilerin kapatılmasını istedi.