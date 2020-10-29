İslam düşmanı ırkçı Wilders müslümanlara ve Erdoğan'a yine nefret kustu

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders yine İslam'a ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı. Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Muhammed'e hayır, Erdoğan'a hayır, teröre hayır" ifadelerini kullandı.

BAKAN YARDIMCISINDAN TOKAT GİBİ YANIT!

Irkçı Wilders'e yanıt Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Mehmet Emin Binpınar'dan geldi. Sosyal medya hesabından skandal paylaşıma yanıt veren Binpınar: "Sonsuza dek Muhammed (SAV), Sonsuza dek Erdoğan ifadelerini kullandı. Wilders'in 'İslam'a hayır' paylaşımına ise, "Bir gün çocuklarınız İslam'ı seçecek. Çünkü barış İslam'da" yanıtınıyla karşılık verdi.

BU İLK SKANDALI DEĞİL

Irkçı Wilders'in bu Türkiye ve müslümanlara yönelik ilk skandalı değil. Wilders daha önce de pek çok kez müslümanlara hakaretler yağdırmıştı.

NATO'DAN ATILMA ÇAĞRISI

Irkçı ve islam düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders skandal paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Geert Wilders Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulundu. Wilders geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak alçakça saldırıda bulunmuştu.

CAMİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Her fırsatta Müslümanları ve Türkiye'yi hedef almaktan geri durmayan faşist lider Wilders daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklamıştı.

15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ

Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.

Başkan Erdoğan'dan ırkçı Hollandalı Wilders'a suç duyurusu! | Video

BAŞKAN ERDOĞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ırkçı Hollandalı vekil Wilders'a suç duyursunda bulundu. İslam ve Türk karşıtı olarak bilinen ve sık sık skandal paylaşımlar yapan Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli bir karikatür paylaşmıştı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Wilders'in Erdoğan'ı hedef alan sözleriyle hakaret suçunu işlediği belirtildi.

Dilekçede, söz konusu suçun cumhurbaşkanına yönelik olması nedeniyle ilgili yasa gereği Türk kanunlarının geçerli olacağı hükmü hatırlatıldı.

Anayasa'nın 104. Maddesi'ne göre, cumhurbaşkanının, devletin başı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiği hatırlatılan suç duyurusu dilekçesinde, cumhurbaşkanının bu istisnai konumunun, onun kişiliğinin görev ve sıfatıyla kaynaşmış olarak algılanmasını beraberinde getirdiği ifade edildi. Bu nedenle makama yönelmeyip kişiliğine karşı işlenmiş de olsa cumhurbaşkanına hakaret suçunun kişilere karşı suçlar içinde görünmemesi gerektiği vurgulandı.

Kanun koyucunun bu kapsamda, cumhurbaşkanına hakaretin devlete karşı işlenmiş suçlar arasında düzenlemesini uygun gördüğü aktarılan dilekçede, "Bir başka anlatımla suç doğrudan doğruya cumhurbaşkanı olan kişiye işlenmekteyse de suçla korunan ve bu nedenle ihlal edilen değer devletin siyasal iktidar yapısıdır." değerlendirmesi yapıldı.