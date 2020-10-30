Bank Asya kasasında Muhsin Yazıcıoğlu görüntüleri

BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra merhumun ölüm öncesi ve sonrası görüntülerinin bulunduğu bir flash belleğin, Elazığ'daki Bank Asya şubesindeki şifreli kasada saklandıktan sonra Pensilvanya'ya götürüldüğü ortaya çıktı.

Soruşturmaya itiraflarıyla yeni boyut kazandıran Kağan kod adlı itirafçı, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma timindeki astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını yapan M. A.'nın Fetullah Gülen'i ABD'de ziyarete gittiğini açıkladı.

Gizli tanık Kağan şunları anlattı:

M. A. bir gün yanıma gelerek 'Elazığ Bank Asya şubesinde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flash bellek ve belgeler var. Devlet Bank Asya'ya el koyabilir, bu flash belleği ne yapalım?' dedi. Flash bellekte ne olduğunu sorduğumda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin yer aldığını, helikopter parçalarının sökülmesi dışında başka görüntüler de olduğunu söyledi.

'Aldığım birime teslim etmeliyim' dedi. Birimden kasıt örgütün TSK ve yargı yapılanmasıdır.

İçinde ne olduğunu sorduğumda ise televizyonda izlediğimiz cihazların sökülmesinin çok öncesinde kaydedilen görüntüler olduğunu ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin içinde bulunduğunu söyledi.

Daha sonra flash bellek M. A. tarafından Elazığ il imamına verildi. O da 2015 yılında belleği Amerika ziyaretinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e teslim etti.

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