Başkan Erdoğan'a liderlerinden 'geçmiş olsun' mesajı iletildi

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından AFAD, 12 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 607'ye ulaştığını açıkladı. Yıkıcı depremin ardından ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a birçok dünya liderinden 'geçmiş olsun' telefonu ve mesajı geldi.

DÜNYA LİDERLERİ GEÇMİŞ OLSUN VE DAYANIŞMA MESAJLARINI İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde liderler, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

FAYİZ ES-SERRAC DA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac da Başkan Erdoğan'a İzmir ve civar illerde meydana gelen depremden dolayı Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

PUTİN'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Başkan Erdoğan'a bir taziye mesajı iletti. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin başsağlığı dileğimi kabul edin. Ölenlerin ailesine ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi ve yaralılar için acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim" ifadeleri kullanıldı.

Depremden etkilenen Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

Son dakika: İzmir'deki depremde deniz yükseldi, bir kişi su altında can verdi