Son dakika haberileri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Toplantı gündemi belli oldu

Gelen son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı. Toplantının ana gündem maddeleri belli oldu. Başta İzmir depremi sonrası alınacak kararlar merak ediliyor. İşte Kabine Toplantısı'nın ayrıntıları...

TOPLANTININ ANA GÜNDEMLERİ BELLİ OLDU

Toplantının ana gündemi İzmir'deki deprem olacak. Depremzedelerin yaşadığı sıkıntıları gidermek için atılacak adımlar da masada olacak.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri ve aşı ile ilgili çalışmaları anlatacak.

Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.

Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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