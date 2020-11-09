Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'ya gitti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.

Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansına ardından saat 16.00'da AK Parti Gene Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

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