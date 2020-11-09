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Son dakika: Başkan Erdoğan 'ya gitti...

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , 'daki konutundan ayrılarak 'na geçti. Erdoğan, 'ya hareket etti.

DHA
Giriş Tarihi: 9.11.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'ya gitti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti.

Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansına ardından saat 16.00'da AK Parti Gene Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Ankara'ya gitti...
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