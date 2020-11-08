Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de önemli açıklamalar! "Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir"

Başkan Erdoğan Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Ermenistan tarafından işgal edilen, 7 şehrini ve Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için mücadele eden Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ederek başlamak istiyorum" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Şuşa Zaferi hakkında açıklama | Video



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



AZERBAYCAN'IN SEVİNCİ BİZİM DE SEVİNCİMİZDİR! SABRETTİLER VE ZAFERE ULAŞTILAR

- Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.



- 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir.

- Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir."





"MİLLET YOKSA AK PARTİ DE YOKTUR"



- AK Parti'nin kurucusu da sahibi de milletin kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Her kim halkla arasına duvarlar örerse kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Kuruyan dalları budandıkça güçlenen ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı dallarımızı salacağız. Bu millete efendi değil hizmetkar olmanın gayreti içindeyiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız''



KOCAELİ'NE 18 MİLYAR YATIRIM



- "Kocaeli'ne son 18 yılda 18 milyar tutarında yatırım yaptık. İhtiyaç sahiplerine 2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Bay Kemal haberin var mı bunlardan?''



- Gebze - Halkalı banliyö tren hattını tamamlayarak, Gebze'yi Marmaray'la boğazın altından İstanbul'un Avrupa yakası ile buluşturduk. Durmak yok yola devam dedik, aynen yola devam...





İZMİR'DE ESNAFLARIMIZA HİBE



İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İnşallah bir yıl içerisinde oradaki (İzmir) çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz. Taşınan ev sahiplerine 13 bin lira kiracılara 5 bin lira nakdi yardım yapılıyor. Esnaflarımıza da 2 bin 500 lira kira yardımı yapılıyor.



İzmir'de depremden zarar gören esnaflarımızın Halkbank, Ziraat Bank kredileri 1 yıl erteleniyor. Esnafımıza 50 bin TL hibe destek veriyoruz.



Eşyalarını alamayan vatandaşlarımıza 30'ar bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.



Hasar tespit çalışmaları salı gününe kadar bitecek. Birkaç hafta içerisinde deprem konutlarına başlıyoruz. İlk etapta 5 bin konut yapılacak.



2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz ödemeyle hak sahiplerine evleri verilecek.



- "İzmir depremi CHP'nin enkaz altında kaldığı bir depremdir."