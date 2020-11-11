Türkiye ve Rusya'dan tarihi 'Dağlık Karabağ' imzası! İşte o görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı'nın son dakika olarak geçtiği açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun imza törenine ait görüntüler paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı" açıklaması yapmıştı.

Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği mutabakat zaptını, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu video telekonferans yöntemiyle imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu sabah karşılıklı atılan imzaların ardından açıklamalarda bulunarak, bu sonucun sağlanmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti.

Atılan imzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldığını vurgulayan Bakan Akar, "Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.