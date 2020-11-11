Son dakika haberi: Yeni corona virüs tedbirleri! HES kodu olmadan o şehre girilemeyecek...

EV ZİYARETLERİ VE ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Kentte 15 gün süreyle çay ocaklarının içinde ve önlerindeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasının yanı sıra çay ocaklarının sadece müşterisi olan iş yeri ve işletmelere çay ve içecek servisi yapılacağına karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal izolasyonu temin amacıyla misafir ziyaretleri, ev oturmaları, doğum günü, altın günü, nişan, kına, taziye, Kur'an-ı Kerim okuma gibi evde gerçekleştirilen etkinliklerin ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verilmiştir. Ayrıca insanların alışveriş yaptığı; çalışan personel kişi sayısı 10 ve üzeri olan mağaza ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması kararlaştırıldı."

Açıklamada tedbirlere uymayan vatandaşlar hakkında idari ve adli işlem yapılmasının da karara bağlandığı bildirildi.

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