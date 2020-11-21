Son dakika: DEAŞ'a dev operasyon! Milletvekili, savcı ve iş insanlarını kaçıracaklardı! Hedeflerinde İncirlik Üssü de vardı…

SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

Önceki operasyonlarda gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından vekaleten örgüt üyelerini Ahmet Can Sarkın'tının koordine ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin, kendi aralarında sözde mahkeme kurdukları, verdikleri kararlar doğrultusunda 'yaralama', 'tehdit' ve 'kulak kesme' eylemlerinde bulundukları ortaya çıktı. Öte yandan örgüt üyelerinin hedefinde İncirlik Hava Üssü olduğu, terör örgütü PKK/PYD'nin elinde bulunan esirlerini kurtarmak için bürokratları ve turistleri kaçırma planları yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında tutuklu bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'e vekillik yaptığı öne sürülen Ahmet Can Sarkıntı ile patlayıcıları sakladığı belirlenen Salih K.'nin de bulunduğu 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

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