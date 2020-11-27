Küçükçekmece'de pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp karşıya geçiyorlar...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürüyor. Yaya üst geçidinin uzak olmasını bahane eden insanların ölüm tehlikesine aldırmadan kullandıkları yol pes artık dedirtti. Üzerinde kablolar bulunan yol üzerinden emekleyen insanların görüntüleri hayrete düşürdü.

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EMEKLEYEREK KARŞIYA GEÇİYORLAR

Küçükçekmece'de Basın ekspres yolundan karşıdan karşıya geçmek için üst geçit oladığından dolayı kullandıkları yol dar ve üzeride yürümek neredeyse imkansız. Bu nedenle vatandaşlar emekleyerek burayı geçiyorlar. Karşıya geçmek için kullanılan yolun altından derinliği 4-5 metre olan bir dere geçiyor.

BASIN EKSPRES YOLUNA ÇIKIYORLAR

Bögedeki esnaf, insanların özellikle akşam iş çıkış saatlerinde karanlıkta karşıdan karşıya geçildiğini ifade ediyor. Bu yoldan bir şekilde geçen kişilerin araçların seri bir şekilde hareket ettiği basın ekspres yoluna çıkıyorlar.

Küçükçekmece halkı üst geçit olamamısndan şikayetçi ve buraya bir üst geçit yapılmasını bekliyor.

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