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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'li 'ın skandal sözlerine tepki: Esefle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,   Milletvekili 'ın ile ilgili çirkin sözlerine tepki gösterdi. Oktay; "Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.11.2020 15:35 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözlerine tepki: Esefle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.

"KAHRAMAN ORDUMUZA HADSİZCE DİL UZATIP, HAKARET EDEN KENDİNİ BİLMEZLİĞİ ESEFLE KINIYORUM"

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Oktay, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün, ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözlerine tepki: Esefle kınıyorum
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