Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'ın skandal sözlerine tepki: Esefle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.

"KAHRAMAN ORDUMUZA HADSİZCE DİL UZATIP, HAKARET EDEN KENDİNİ BİLMEZLİĞİ ESEFLE KINIYORUM"

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Oktay, "Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün, ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum" dedi.

Son dakika haberi: AK Parti'den CHP'li Ali Mahir Başarır'ın çirkin sözlerine tepki: Şiddetle kınıyoruz

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'dan çirkin sözler! Türk ordusuna satılmış dedi

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