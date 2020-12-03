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Son dakika: Cübbeli Ahmet ‘2 bin selefi dernek silahlanıyor’ demişti! 'a üst düzey operasyon

Son dakika haberi: İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen ’nün “2 bin selefi dernek silahlanıyor” açıklaması üzerine ortak operasyon yaptı. Aralarında terör örgütü ’in üst düzey yöneticisi Ebu Haris kod adlı Ramazan O. başta olmak üzere 11 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 3.12.2020 10:32 Son Güncelleme: 3.12.2020 10:47 ABONE OL
Son dakika: Cübbeli Ahmet ‘2 bin selefi dernek silahlanıyor’ demişti! DEAŞ'a üst düzey operasyon

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir televizyon kanalında yaptığı "Selefi dernekleri silahlanıyor" açıklamasının ardından emniyete giderek ifade vermişti. Ünlü'nün açıklamaları üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Emniyet İstihbarat ortak çalışma yaptı.

Terör örgütü DEAŞ yanlısı ve aynı zamanda selefi grupların kentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik detaylı araştırmalar tamamlandı. Uzun süren titiz araştırmalar sonucunda örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki Ebu Haris kod adlı R.O.'nun da aralarında olduğu 11 zanlının kaldığı adresler belirlendi. 14 ayrı adreste Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı baskında başta üst düzey yönetici Ramazan O. olmak üzere 11 zanlı kıskıvrak yakalandı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca örgütün toplanma ve talimatlandırma olarak da kullandığı kitabevinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasa dışı doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



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Son dakika: Cübbeli Ahmet ‘2 bin selefi dernek silahlanıyor’ demişti! DEAŞ'a üst düzey operasyon
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