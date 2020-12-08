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Son dakika: 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu yine kaybetti!

Son dakika haber: 10 yılda 10 seçim kaybeden lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şok daha... ’yi yönetme iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde de çakıldı. İşte detaylar...

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 8.12.2020 11:40 Son Güncelleme: 8.12.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika: 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu yine kaybetti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı hayali anketlerde bile karşılık bulmuyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair Optimar Araştırma Şirketi tarafından düzenlen ankette, Kemal Kılıçdaroğlu listenin son sırasında yer aldı.

İSTENMEDİLER

Optimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette vatandaşlara 'Sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?' sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarında, Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu en son sırayı paylaştı. Katılımcıların yüzde 6.6'sı tarafını Gül'den yana kullanırken, Kılıçdaroğlu diyenler yüzde 5.9'da kaldı. Hizmet yapmadığı için eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketin ilk sırasında ise yer alması dikkat çekti.

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Son dakika: 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu yine kaybetti!
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