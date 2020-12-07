Kılıçdaroğlu yalan ve iftirada sınır tanımadı! Gerçekler tek tek yüzlerine vuruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerini, her zaman olduğu gibi yalan, iftira ve hakaretleri ile provoke etti. Ancak ne partisindeki kadın tacizler ne de yolsuzluklar ile ilgili tek bir cümle etti.



KENDİ BELEDİYE BAŞKANINI UNUTTU

Kılıçdaroğlu, "Niye döviz üzerinden borçlanıyorsun" diye eleştirilerine devam ederken, AK Partililer, "İstanbul Belediye de borçlandı" deyince, "Açtınız yolu tabii, İstanbul Belediyesi de… " dedi. Arkasından verdiği yanıtın farkına varınca bu kez de "Yurt içinde vatandaşların döviz üzerinden borçlanmasından söz ediyorum" diye durumu kurtarmaya çalıştı.



GERÇEKLER TEK TEK YÜZÜNE ÇARPILDI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, iftiralara tek tek yanıt verip CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koydu. Muş, Kılıçdaroğlu Genel Kurul'da olmadığı için cevabı CHP'lilere verdi. Anlatılanlardan rahatsız olan CHP'liler, konuşması boyunca Muş'a laf attı. Sesler o kadar yükseldi ki konuşma dinlenemez hale geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sık sık uyarıda bulunmak zorunda kaldı. Muş bu duruma, "Gerçeklerin acıtıcı özelliği vardır, gerçekler bağırtır " diye karşılık verdi.



TEFECİ ELİNE DÜŞMÜŞ

Kılıçdaroğlu'nun son günlerde grup toplantılarında hükümeti İngiltere'deki tefecilerden para aldığı yalanını söylediğini belirten Muş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra'daki "tefecilerden" 580 milyon dolar borç para aldığını hatırlattı. Muş, "Genel Başkanları tefeci diyor, belediye başkanları tefecilerin eline düşmüş kutlama töreni yapıyor" dedi.



MİSS TURKEY GÜZELİ

Muş, CHP'li belediyelerin bulunduğu şehirlerde otobüslerin pislikten mantar tuttuğunu, Yalova ve Menemen Belediye başkanlarının yolsuzluklarının yargıya intikal ettiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Başkanlığını aldıklarında "hiçbir işçiyi işten çıkarmayacağı" söz verdiğini ancak 11 bin 607 kişinin işten çıkartıldığını, İstanbul Kütüphane Müdürünü Mezarlıklar Müdürü olarak göndererek liyakattan ne anladığını gösterdiğini ifade eden Muş, "Miss Turkey güzeli seçilen Gençlik Kolları üyesinin kariyer danışmanı olarak atandı" diye konuştu.

Muş, CHP İstanbul örgütlerine gönderilen "torpilli işe alım" yazısını da Genel Kurul'da gösterdi.

TERÖR SEVİCİLER

Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın iddianamedeki suçlarına ilişkin şeref madalyası ifadesi kullandığını anımsatan Muş, "Selahattin Demirtaş çukur eylemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden değil PKK'nın yanında olduğunu söylemiştir. Osman Kavala ise silahlı muhalefet hareketini meşrulaştırmıştır. Hangi akılla bu terör sevicilerine şeref madalyası takıyorsunuz" dedi.

YANDAŞA İHALE

Muş, Kılıçdaroğlu'nun eşe dosta ihale yok dediğini ancak Halk TV patronuna ihale verdiğini söyledi. Muş, CHP'li bankamatik memurlar oluşturulduğunu hatırlattı.

Muş CHP'li belediyelerin açılan musluktan başka hizmetinin bulunmadığının altını çizdi.

ŞEHİT YAKININA MAAŞ YALANINA OKTAY'DAN YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu bütçeye 'faiz bütçesi', 'haramzadelerin bütçesi' diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır" dedi.

"Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir kolay erişilebilen hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız" diyen Oktay, "Yargı yetkisinin kullanımı, ancak ve ancak yargıya aittir. Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye ya da telkin almaz ve böyle bir şey de asla yoktur. Yargının kurumsal varlığı hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmenin, korumanın da güvencesidir, böyle olmaya da devam edecektir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Terör şehidi yakınlarına 121,56 lira aylık bağlandı" sözlerine Oktay, "Polis şehidi yakınlarına en az 6.150 TL ödeniyor" bilgisini vererek bir yalanı daha çürüttü.