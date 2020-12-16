ATV'nin geçtiğimiz Cumartesi günü HDP'nin yaprak ve yıldızlı ağaç logosunu el bombası ve molotof kokteyli şeklinde ekrana getirmesi bazı kesimleri rahatsız etti. ATV'yi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikayet eden HDP'ye yanıt gecikmedi. Terör örgütü ile birebir ilişkisi olan HDP'li vekilleri ekrana getiren ATV, adeta ders verdi.

Özgür basına suç duyurusunda bulunan HDP’nin ‘’Yaman’ çelişkisi | Video

ATV, ders niteliğindeki yanıtında 3 görüntü ile skandalları şu şekilde yeniden gözler önüne serdi: İlk görüntüde HDP'de 3 dönem vekillik yapan Faysal Sarıyıldız yer aldı. 2015 yılında Kurye Vekil lakabıyla anılmıştı. Sarıyıldız, PKK'nın terör eylemi için gönderdiği silahları teslim alırken yakalanmıştı. Bu silahların arasında el bombaları, mermiler ve daha ağır silahlar olduğu hatırlatıldı.

TERÖRİST CENAZESİNE VEKİL ZİYARETİ

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in şehit edildiği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katılmıştı.

TERÖRİSTE TELEFON KAMUFLAJI!

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, gözaltına alınan ve terör örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un cep telefonunu el çabukluğu ile alarak delilleri örtbas etmeye çalışmıştı.

HDP'Lİ 73 BELEDİYE BAŞKANI 152 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZA!

Milyonlarca vatandaşın oyunu alsa da sırtını yine terör örgütlerine dayamaktan imtina etmeyen HDP'nin belediye başkanları terörist faaliyetelr ile ilişkileri ve terör örgütüne destek nedeniyle toplamda 152 yıllık kesinleşmiş cezası bulunuyor. Yine eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş2ın hapiste olduğu HDP'nin 53 vekilinin Meclis'te 795 fezlekesi bulunuyor.

HDP'nin özgür basına tehdidine 3 partiden tepki | Video

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ?

HDP'li vekiller ve belediye başkanlarının bu durumları ortadayken ATV ana haber spikeri Cem Öğretir ana haberde yaptığı açıklamada HDP'nin en fazla suçlandığı konuların başında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Terör örgütü propagandası ve hallkı kin ve düşmanlığı tahrik. " gibi maddelerin olduğuna dikkat çekerek "HDP bizi nefret suçu ve şiddeti özendirmekle suçluyor. Terörü kaç kere kınadınız? Bir partinin terörle ilişkilenmesine biz de karşıyız. Barış ve refahın içine bir arada yaşamanın tarafındayız. Peki ya siz? Üzerinde asıl düşünülmesi gereken soru bence bu!" diye ekledi.

SİYASİLERDEN HDP'YE TEPKİ!

Terör örgütüne sırtını yaslayan HDP'nin özgür basına savurduğu tehdit ve suç duyurusu ise AK Parti, MHP ve İYİ Parti'den tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ATV ve Turkuvaz Medya'nın yanında olduklarını belirterek HDP'ye seslendi ve "Terör örgütüne lojistik destek sağlayacak sonra da hür basının haber alma hakkını engellemeye çalışacaksınız" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da ATV'nin Türkiyenin sigortası yayın kuruluşlarından biri olduğunu belirterek "ATV Türkiye'nin sigortası olan yayın kuruluşlarından biridir. HDP ancak bu akdar güzel anlatılabilirdi. Sizi tebrik ediyorum. " ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu da "Hiç kimse terör örgütüne yaslanarak bir takım ifadelerde bulunmamalıdır." diyerek tepkisini gösterdi.