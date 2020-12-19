Özel'in skandal sözlerine bir tepki de Mehmet Özhaseki'den

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diktatör diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e Kayseri'den cevap verdi. Özel'in Türk milletinin oyunu alan bir insana diktatör dediğini belirten Özhaseki; "Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarını söylesinler. Onların ruhları, kalpleri CHP yazıyordu" dedi.

"ADAM 10 SEÇİM KAYBEDİYOR ORADA OTURMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Melikgazi belediyesi tarafından restore ettirilen 500 yıllık Gök Han'ı ziyaret etti. Özhaseki burada gazetecilere yaptığı açıklamada CHP Grup Başkanvekili özgür Özel'i hedef aldı. Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği diktatör sözlerine tepki gösteren Özhaseki; " Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor ama her seçimde Türk milletinin oyunu almış insan 'diktatör' oluyor" diye konuştu.

"ÖMÜRLERİ YALAN, KONUŞTUKLARI YALAN"

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bütçeden çok farklı konuların dillendirildiğini belirten Ak Parti genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; " Türkiye Büyük Millet Meclisi, görüşülen bütçe. Nedir orada görüşülmesi gereken? Elde bir imkan var, kaynak var, bu kaynağın bakanlıklar arasında dağılımı var ve bunun nihayetinde sene sonuna kadar uygulanacağı bir ortam var. Özgür gibiler, 'Nasıl hakaret ederim', 'ortalığı nasıl karıştırırımın peşindeler. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Tayyip Bey askeri güçle mi geldi oturdu buraya? Eğer diktatör diyeceklerse askeri güçle gelip oturan cumhurbaşkanlarını söylesinler. Ruhları, kalpleri CHP yazıyordu onların. Askeri ürün olarak geldiler oturdular. Tayyip Bey seçime girdi, alnının akıyla yüzde 50'den fazla oy aldı, geldi oturuyor. Seçim var kardeşim çalışın, yalanı bırakın, iftirayı bırakın, insanlara ne yapacağınızı söyleyin. İnsanlar da sizi sevsin. Ömürleri yalan, her konuştukları yalan. Böyle insanlara ne denir ki? Düşünün; CHP'de ağzını açanı dışarı atıyorlar. Adam 10 kere seçim kaybediyor, orada oturmaya devam ediyor. Niye? Delegeleri ayarlamış. O diktatör olmuyor, her seçimde Türk milletinin oyunu almış insana siz 'diktatör' diyorsunuz. Ne söylenebilir buna?" dedi.

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