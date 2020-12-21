Bylock’çu FETÖ avukatından mahkemeye tehdit

FETÖ üyeliğinden yargılanan isimlerin mahkemeleri tehdit etme sıklıkları son dönemde artış gösteriyor. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin koordine edildiği Akıncı Üssü davasının karar duruşmasında darbeci eski Albay Fatih Yarımbaş, "Başkan görüşürüz seninle" diyerek mahkeme başkanını tehdit etmişti. FETÖ üyelerinin tehditlerine bir yenisi daha eklendi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla sanık sandalyesinde oturan Avukat Enes Kabadayı, yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerini tehdit etti.

"UZATMAYA HİÇ GEREK YOK"



Kabadayı, mahkemeye 'Sadece tarihe bir not' başlıklı bir dilekçe sundu. Dilekçede Ergenekon davası hakimlerinin şu an nerede olduklarının bilindiğini belirterek, "O zaman hiç uzatmaya gerek yok. Önümüzdeki zaman dilimi adına muhasebenizi size bırakıyorum" ifadeleriyle tehditte bulundu.

MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mahkeme heyetini tehdit eden avukat Enes Kabadayı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit ile ilgili soruşturma başlattı.

AKTİF FETÖ ORGANİZASYONUNUN YÖNETİCİSİ



15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kaçtıkları ülkelerde de örgütsel faaliyetlerine devam eden FETÖ üyeleri, birbirleriyle irtibat kurup, özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerde bir araya gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışıyor. 'Koşulsuz Adalet Hareketi' adı altında her Cuma günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde toplanarak Türkiye'yi karalama kampanyası yürütülüyor. Avukat Enes Kabadayı da bu sözde hareketin 'sözcüsü' pozisyonunda bulunuyor.



FETÖ'NÜN YURT DIŞINDAKİ HESAPLARI DUYURUYOR



Kendilerine 'Sürgündeki hukukçular' adını da veren oluşum içerisinde ise PKK Terör Örgütü ve FETÖ militanları yan yana saf tutuyor. FETÖ'ye müzahir sosyal medya hesapları ve haber siteleri de yurt dışında gerçekleştirilen bu eylemleri haberleştirerek örgüt propagandasında bulunuyor.



4 BİN 535 KEZ BYLOCK'A GİRDİ



Mahkemeyi pişkin bir şekilde tehdit eden Avukat Enes Kabadayı, 19 Haziran 2017 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. 14 ay 15 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. 15 Temmuz 2014 tarihinde telefonuna Bylock indiren Kabadayı, 5 Şubat 2015'e kadar Bylock programı kullandı. Toplamda 4 bin 535 kez Bylock'a giriş yapan Kabadayı, FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.



EV ABİSİ ÇIKTI



Soruşturmanın ilk aşamalarında Bylock programı yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü. Kabadayı, lise'ye giderken örgüt evlerine birkaç defa gittiğini, üniversitede iken örgüt evinde kaldığını ve ev abiliği yaptığını itiraf etti. 2014 sonlarında ise örgüt evinden ayrılarak telefon numarasını değiştirdiğini ifade etti.





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