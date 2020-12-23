Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Son dakika: Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a asgari ücrete ilişkin sorular da soruldu. Burada asgari ücrete ilişkin soruya cevap veren Erdoğan "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna karşılık "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması | Video

TÜİK ÖNERİSİNİ SUNMUŞTU

Bilindiği gibi dün TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak belirledi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2021'de verilecek ücreti belirlemek için üçüncü kez Türk-İş'in ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantı sonrasında TÜİK, asgari ücret hesaplamasında dikkate alınan bekar bir çalışanın aylık asgari geçim tutarını hafif işler için 2 bin 339, orta işler için 2 bin 507 ve ağır işler için 2 bin 792 olarak açıkladı.