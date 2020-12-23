Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması | Video
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısı sonrası gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen asgari ücret sorusunu yanıtladı.
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısı sonrası gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen asgari ücret sorusunu yanıtladı.