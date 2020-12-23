SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Bu konutlar Türkiye Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesi olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, projenin iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunacağını söyledi, hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Erdoğan: Bu konutlar Türkiye Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesi olacak | Video

Erdoğan yaptığı kısa konuşmada; "Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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