Başkan Erdoğan: Bu konutlar Türkiye Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesi olacak | Video

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki TOKİ tarafından Arnavutluk’ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu konutlar Türkiye Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesi olacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, projenin iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunacağını söyledi, hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan yaptığı kısa konuşmada; "Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.