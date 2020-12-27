Uzman isimden son dakika Elazığ depremi açıklaması! Bu alarm ziliydi yeni depremler...

Son dakika: Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal Elazığ'da gerçekleşen depreme ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada yaşananların kritik bir uyarı olduğunun altını çizdi;

"ALARM ZİLLİ ÇALIYOR"

7 de üzerinde deprem oluşturma potansiyeli olan faylar var. Bu depremler bizler için uyarıcı olma niteliği taşıyor ve artık alarm zilleri çalıyor Türkiye'nin her yeri için. İşte geçen yıl Pütürge, Bu yıl İzmir yaşandı. İstanbul'u bekliyoruz. Buraların tamamında tehlike çok yakın. Bunları erteleme durdurma şansımız yok. Önlem alma dışında yapacak bir şeyimiz yok. Onu da en doğru şekilde yapmalıyız. Depreme dayanıklı, yaşanacak yerleşim alanları oluşturmalıız. Bu kentsel dönüşüm ile hızla yapılması gereken bir şey. Günü saati bilme şansımız yok. Bu uygulamalarla başlanan yerlerde hızlandırmak, başlanmayan yerlerde de hızla başlayıp bu dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Elazığ depremi sonrası, deprem uzmanı uyardı: "7 ve üzerinde deprem yaratma potansiyeli olan faylar var" | Video

BU ÇOK ÖNEMLİ YERLERDEN GEÇEN BİR FAY

Bunu tabi yıllardır konuşuyoruz. Hiçbir şey yapılmadı demek de doğru değil ama tehlikeye göre yavaşız. Bu Türkiye'de yerleşim yerlerinin içinden geçen çok önemli ve çok büyük depremler olmuş bir fay

Hep birlikte bir seferberlik ruhuyla bu işin altından kalkabiliriz.