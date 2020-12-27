Video Haber Elazığ depremi sonrası, deprem uzmanı uyardı: "7 ve üzerinde deprem yaratma potansiyeli olan faylar var" | Video

Elazığ depremi sonrası, deprem uzmanı uyardı: "7 ve üzerinde deprem yaratma potansiyeli olan faylar var" | Video

Elazığ depremi sonrası, deprem uzmanı uyardı:
27.12.2020 | 10:23

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Elazığ’da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli sarsıntı Malatya, Tunceli, Diyarbakır ve Bingöl’de de yoğun bir şekilde hissedildi. Yerin 15.94 km derinliğinde gerçekleşen deprem saatler 09.37’yi gösterdiğinde meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Elazığ'daki depreme ilişkin bilgileri ve depremle ilgili yorumlarını A Haber'de paylaştı.

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