Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısı Pekin Havalimanı'ndan böyle yola çıktı! THY pilotlarından anlamlı mesaj!

Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısı Pekin Havalimanı'ndan böyle yola çıktı! THY pilotlarından anlamlı mesaj!

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarını ülkemize getirmek üzere havalanan Türk Hava Yolları uçağın pilotları Türkiye'ye mesaj gönderdi. Pilotlar "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Görüntüleri Üstün sosyal medya hesabından paylaştı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 29.12.2020 21:40 Son Güncelleme: 29.12.2020 22:02 ABONE OL
Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısı Pekin Havalimanı'ndan böyle yola çıktı! THY pilotlarından anlamlı mesaj!

Çin'den sipariş edilen SinoVac firmasına ait 3 milyon doz koronavirüs aşısını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Pekin'den hareket etti. THY, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların ilk bölümünü getiren THY uçağının Türkiye saati ile 19.50'de Pekin'den havalandığını duyurmuştu. THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı ve 6175 sefer sayılı uçuşu ile Türkiye'ye getirilen aşılar, aktif ısı kontrollü konteynerler içerisinde taşınıyor.

Koronavirüs aşıları yola çıktı! İşte aşıyı taşıyan uçaktan ilk görüntüler | Video

THY Basın Müşavirliği, aşıların Pekin Havalimanı'ndan uçağa yüklenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde konteynerler sıra uçağa yüklenirken, kokpit ekibinin de taşınacak aşıya ilişkin mesajına yer verildi.

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN PİLOTLARINDAN ANLAMLI MESAJ:

Pilotlar "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Görüntüleri Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı.

Çin'den gelen aşıları getiren THY pilotlarından anlamlı mesaj! | Video


Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'deki koronavirüs aşılarını Türkiye'ye getirmek üzere havalanan uçağın pilotlarının görüntüsünü paylaştı..

GÜZEL GÜNLERE UÇUYORUZ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısı Pekin Havalimanı'ndan böyle yola çıktı! THY pilotlarından anlamlı mesaj!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA