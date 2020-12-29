Türkiye'ye gelen koronavirüs aşısı Pekin Havalimanı'ndan böyle yola çıktı! THY pilotlarından anlamlı mesaj!

TÜRK HAVA YOLLARI'NIN PİLOTLARINDAN ANLAMLI MESAJ:

Pilotlar "Çin aşılarını taşıyoruz. Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Görüntüleri Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından paylaştı.

Çin'den gelen aşıları getiren THY pilotlarından anlamlı mesaj! | Video



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çin'deki koronavirüs aşılarını Türkiye'ye getirmek üzere havalanan uçağın pilotlarının görüntüsünü paylaştı..

GÜZEL GÜNLERE UÇUYORUZ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.